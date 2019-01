Mohács-Freunde lernen neue Rebsorten kennen

Bensheim.Es passte einfach alles an diesem Samstag-Nachmittag; Bilderbuchwetter, eine gut gelaunte fünfzigköpfige Wanderschar und Informationen rund um den Weinbau, im speziellen über die Rebveredlungsanlage Antes. Das waren die äußeren Bedingungen der Neujahrswanderung des deutsch-ungarischen Freundeskreises Bensheim-Mohács.

Vom Gasthaus „In den Kleingärten“ in Bensheim führte die Route diesmal in südlicher Richtung. Erster Zwischenstopp wurde an der Rebveredlungsanlage Antes eingelegt, wo Reinhard Antes die Mohács-Wanderer mit Informationen aus erster Hand versorgte.

Die rund 2,5 Hektar große Anlage erlaube die Beobachtung einer Vielzahl von Rebsorten unter gleichen Bedingungen, genau 35 an der Zahl, die äußerst pilzwiderstandsfähig seien. Die Heppenheimer Rebveredlungsanlage arbeitet mit allen führenden deutschen und den bekanntesten ausländischen Weinbauinstituten zusammen.

Weniger Pflanzenschutzmittel

Ziel ist es unter anderem den CO2-Fingerprint eines Weinberges und den Pflanzenschutzmittelaufwand zu verringern. Und der CO2-Aufwand lasse sich nur verringern, so der Vorstandsvorsitzende der Bergsträßer Winzer EG, Antes, wenn anstelle der pilzanfälligen „traditionellen“ Rebsorten, eine Sorte verwendet wird, die weniger Pflanzenschutzmaßnahmen benötige und gleichzeitig einen geringeren Primärenergiebedarf aufweise.

Zweites Ziel sei es, die neuen Sorten von den weinbaulichen und kellerwirtschaftlichen Eigenschaften her zu vergleichen. Dazu gehörten Ertragsdaten, Menge, Güte, Reifezeitpunkt, Resistenzeigenschaften, weinbauliche Eigenschaften, Frostresistenz, Weingeschmack, Aromatik, Lagerfähigkeit und Verbraucherakzeptanz.

Reinhard Antes: „Neben den bereits am Markt eingeführten Vergleichssorten bedarf die Entwicklung neuer Rebsorten eines Zeitraumes von mindestens 15 Jahren.“ So lange mussten die Mohács-Wanderer nicht warten, Antes ließ sie einen Souvignier gris probieren, ein sogenannter „Shooting Star“, den man auch schon kaufen kann.

Stopp am Jochimsee

Weiter führte der Weg in Richtung Heppenheim, zwischen den beiden Gewannen „Auf den Betten“ und „Heppenheimer Chaussee“ am Mittelgraben vorbei über die Gunderslachstraße zum Jochimsee. Dort wurde ein weiterer Stopp eingelegt und Kraft in Form von Glühwein, aber auch Antialkoholischem „getankt“ und Brezeln gereicht. Zweiter Vorsitzender Reinhard Grohrock und Vorstandsmitglied Karin Grohrock hatten den Gabentisch bestens vorbereitet.

Die Wanderer erfuhren, dass der Jochimsee 230 Meter breit zirka 500 Meter lang sei, an der tiefsten Stelle 14 Meter bis zum Grund. Neben den klassischen Süßwasser-Fried- und Raubfischen gibt es auch einige „Pracht“-Exemplare von Welsen oder Wallern, wie sie auch heißen, und die sich, sehr zum Leidwesen der Angler, sehr wohl fühlen. Diese Fische wachsen enorm, werden zwei Meter und noch größer und können riesige Mengen anderer Fische vertilgen.

Nachdem zahlreiche Natur-Aufnahmen auf die Kamera gebannt waren, ging der Weg zurück zur dritten Halbzeit in der Gastwirtshaft „In den Kleingärten“, wo Wirt Armin Ritzert den Wanderern einen kurzweiligen Ausklang der diesjährigen Neujahrswanderung bot. mül

