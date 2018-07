Anzeige

Bensheim.In den Odenwald führt eine Bustour der Senioren-Union Bensheim am Mittwoch (18.). Ziele sind die Molkerei Hüttenthal und die Einhards-Basilika in Steinbach.

Zunächst ist eine Führung durch den Betrieb, der Milch- und Käsespezialitäten herstellt, vorgesehen. Die Produkte können bei dem Besuch verkostet werden. In der Einhards-Basilika – ein karolingisches Bauwerk aus dem Jahr 827 – ist ebenfalls eine Besichtigung geplant. Ein kurzer Spaziergang führt zum Schloss Fürstenau. Zum Abschluss kehren die Teilnehmer in der Gaststätte „Zur Gerste“ ein.

Die Abfahrt wird um 12.15 Uhr am Busbahnhof in Bensheim sein, Zusteigemöglichkeiten sind in der Heidelberger Straße an der Haltestelle Caritasheim (12.25 Uhr) und am Tegut-Markt (12.30 Uhr). Die Rückfahrt ist gegen 18.30 Uhr geplant. Der Preis für Busfahrt, Führungen und Eintrittsgelder beträgt 22 Euro pro Person.