Auerbach.Mit einer Feierstunde wurde Monika Henrich von Pfarrer Christof Achenbach sowie von Team, Kindern und Eltern der Kita Steinweg in den Ruhestand verabschiedet. Persönliche Gruß- und Dankesworte kamen auch von den Elternvertretern Anne Steiner und Markus Gonser, Frau Lommel-Schroth von der Kirchengemeinde sowie Kitaleiterin Martina Hardenberg. Monika Henrich war mehr als zwei Jahrzehnte als Erzieherin in der evangelischen Kindertagesstätte Steinweg tätig. Sie hat mit viel persönlichem Engagement die Arbeit in der Kita sehr bereichert. Die beliebte Erzieherin wurde mit viel Applaus für ihren Einsatz zum Wohle der Kinder verabschiedet. red/Bild: Kita