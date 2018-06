Morgen Abend Open-Air-Kino

Anzeige

Bensheim.Das Akzente-Team der Evangelischen Stephanusgemeinde Bensheim lädt zu den „Abendlichtspielen“ unter freiem Himmel ein.

Im schön gelegenen Tiefhof hinter der Kirche in der Eifelstraße 37 gibt es an vier Sommerabenden jeweils einen Filmabend als Open-Air-Event zum Genießen und Nachdenken, begleitet von Snacks und Getränken. Am Donnerstag (28.) beginnt die Reihe um 20.30 Uhr mit dem Film „Unternehmen Petticoat“. Zum Inhalt: Mitten im Zweiten Weltkrieg machen Cary Grant und Tony Curtis als Hauptdarsteller ihr beschädigtes U-Boot „Sea-Tiger“ der US Navy wieder flott – und dies in doppelter Hinsicht.

Die Komödie von Blake Edwards versteht sich als Satire auf chaotische Zustände an der Pazifikfront. Die Knappheit an Ersatzteilen in Verbindung mit bürokratischen Hürden, aber auch die Not der Menschen humoristisch darzustellen, ohne dabei in Slapstick abzugleiten oder den Krieg zu verharmlosen, gehört zu den wohl brillantesten Leistungen des Filmteams, heißt es in der Ankündigung.