Auerbach.„Historischer Ortskern von Auerbach“ – so lautet der Titel der Ausstellung, zu der die Stadtteildokumentation nach zweijähriger Schaffenspause in das Bürgerhaus Kronepark einlädt. Ausstellungseröffnung ist am morgigen Donnerstag (26.) um 18 Uhr.

Bis einschließlich Sonntag (29.) können die Dokumente, die zum Großteil aus Privatbesitz stammen, am Freitag und Samstag, jeweils von 14 bis 18 Uhr, und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.

Auf mehreren Stellwänden wird die Arbeitsgemeinschaft Stadtteildokumentation historische und neue Fotografien von der Wilhelminen-, Schloss- und Karlbaderstraße, der Philippshöhe, der Weid- und Kappengasse sowie dem Steinweg mit Familie Rindfleisch zeigen.