Morgen fällt der Startschuss fürs Stadtradeln

Einen zusätzlichen Anreiz für die Teilnahme am Stadtradeln stellen attraktive Preise dar: Alle Fahrer der jeweils besten drei Teams in den Kategorien „höchste Kilometerzahl insgesamt“ und „höchste geradelte Kilometerzahl pro Teilnehmer“ erhalten Überraschungspakete.

Wie funktioniert es? Bensheimer oder in Bensheim Arbeitende, die beim Stadtradeln mitmachen möchten, können sich auch noch nach dem Start des Aktionszeitraums unter www.stadtradeln.de/bensheim anmelden: Entweder als Einzelfahrer in einer offenen Gruppe oder in einem Team, zum Beispiel mit Arbeitskollegen oder Vereinsfreunden. Nach der Registrierung im Online-Radkalender werden die geradelten Kilometer mit Tacho, Fahrradcomputer oder GPS gezählt oder mittels einer App erfasst und dann im Stadtradeln-Portal eingetragen.

Kampagne läuft seit 2008

Die Aktion Stadtradeln ist eine seit 2008 durchgeführte Kampagne des Klima-Bündnisses, des größten kommunalen Netzwerks zum Schutz des Weltklimas. Im Jahr 2017 beteiligten sich mehr als 222 000 Radler in 620 Kommunen am Stadtradeln. In Bensheim haben insgesamt 373 Teilnehmer in 15 Teams zusammen 96 222 Kilometer zurückgelegt und damit rund 13,7 Tonnen CO2 eingespart. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.04.2018