Morgen Orgelkonzert

Bensheim.Die Gemeinde Sankt Georg eröffnet die Adventszeit mit einem Orgelkonzert am morgigen Sonntag, 1. Dezember, um 17 Uhr in der katholischen Stadtpfarrkirche in Bensheim. Regionalkantor Gregor Knop spielt Werke von César Franck, die sich in ihrem erwartungsvollen Ausdruck auf dem Advent beziehen lassen.

Erklingen werden die Fantasie in A-Dur, Prélude, Fugue et Variation in h-Moll und der große Choral E-Dur. Explizit adventlich wird es in Choralbearbeitungen von Max Reger, Dietrich Buxtehude und Johann Sebastian Bach: „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ gehört zu seinen beliebtesten Orgelchorälen überhaupt. Auch Max Reger hat beeindruckende Werke für diese Kirchenjahreszeit geschrieben: aus seinem op. 67 erklingen „Wachet auf“, „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ und „Nun komm, der Heiden Heiland“.

Bereits im 17. Jahrhundert schrieb Dietrich Buxtehude seine Choralfantasie über „Wie schön leuchtet der Morgenstern“.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird am Ausgang gebeten. red

