Morgen Schaufenster-Bummel in Bensheim und Auerbach

Bensheim.Einzelhändler in Bensheim und Auerbach veranstalten am morgigen Samstag, 6. Februar, den „Tag der offenen Schaufenster“. Alle teilnehmenden Geschäfte weisen mit einem Plakat auf die Aktion hin: Kunden, die von außen ein Produkt sehen, das ihnen gefällt, können in dem Geschäft direkt anrufen und werden dann über das Schaufenster beraten.

Die gekaufte Ware wird vor dem Eingang bezahlt und übergeben. Für die Aktion werden die Schaufenster umgestaltet und mit möglichst vielen Waren bestückt. Koordiniert wird der Tag der offenen Schaufenster vom Team Stadtmarketing gemeinsam mit den Einzelhändlern. Kontakt: stadtmarketing@bensheim.de

Unser Bild zeigt (v.l.) Anja Schmitt, Thomas Zempel, Peter Schmidt, Reinhild Zobel und Marion Bopp. red/Bild: Zelinger

