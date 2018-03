Morgen wieder Bilderbuchkino

Anzeige

Bensheim.Am Donnerstag (15.) um 15.30 Uhr findet in der Stadtbibliothek ein Bilderbuchkino für Kinder ab vier Jahren statt. Brigitte Wagenknecht liest passend zur anstehenden Osterzeit die lustige Bilderbuchgeschichte „Helma legt los“.

„Huhn Helma legt bunte Eier. Das darf nicht sein, nur mit einem weißen Ei kommt man in die nächste Klasse der Hühnerschule. Aber Helma hat eine Idee: Im Osterhasenkostüm versteckt sie ihre bunten Eier. Und am nächsten Morgen suchen alle Tiere begeistert Ostereier. Doch wie lange kann Helma ihr Geheimnis bewahren?“, heißt es in der Ankündigung. Die detailreichen Bilder werden auf großer Leinwand gezeigt. Im Anschluss können die Kinder malen. ps