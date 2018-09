Morgentau-Wanderung in den Weinbergen

Bensheim.Weine im Wingert probieren und die Natur beim Sonnenaufgang erleben: Eine Morgentauwanderung veranstalten die CDU-Verbände aus Bensheim und Heppenheim sowie die Frauen-Union der Kreisstadt am Sonntag, 16. September. Während der rund zweistündigen Tour durch die Weinberge zwischen den beiden Orten erläutert Christa Guth den dortigen Weinanbau. Über die Flurbereinigung am Hemsberg wird informiert. Und die CDU-Landtagsabgeordneten Birgit Heitland und Alexander Bauer berichten über ihr politisches Engagement für die Region.

Start um 6.30 Uhr

Treffpunkt für die Wanderung mit Weinprobe ist morgens um 6.30 Uhr am Rebmuttergarten in Heppenheim. Nach einer Andacht schließt die Veranstaltung mit einem gemeinsamen Frühstück am Paulus. Es wird ein Kostenbeitrag einschließlich Verpflegung erhoben. Kinder bis zehn Jahren müssen nichts bezahlen.

Eine Anmeldung unter E-Mail briefkasten@cdu-bensheim.de oder Fax 06251/9454943 bis 10. September ist erforderlich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 08.09.2018