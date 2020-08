Motorikzentrum für Fehlheimer Kita

Fehlheim.Kinder brauchen Raum für Bewegung – das weiß man nicht erst, seit die Corona-Pandemie den Aktionsradius eingeschränkt hat und Trainingsangebote in den Vereinen gestrichen werden mussten. Der Nachwuchs sollte aber nicht erst auf Trab gebracht werden, wenn mehr Zeit vor der Spielkonsole als aktiv auf zwei Beinen verbracht wird.

In der katholischen Kindertagesstätte Sankt Bartholomäus in Fehlheim kennt man die Bedürfnisse der Kleinen und ihren Bewegungsdrang. Nicht umsonst zählt der Turnraum zu den beliebtesten Räumen im Haus. Allerdings wurde dieser seit dem Bau des Gebäudes 1981 nie renoviert, was die Möglichkeiten zum Ausleben und Grenzen austesten überschaubar gestaltete – bis jetzt.

Vor den Sommerferien wurde im Turnraum durch die Lübecker Firma Ullewaeh ein Motorikzentrum eingebaut. An großen Balken können nun Bewegungsmodule, Schaukeln, Klettermöglichkeiten angebracht und ausgetauscht werden.

30 600 Euro wurden investiert

Das garantiert maximale Flexibilität, ermöglicht den Kindern, verschiedene Herausforderungen zu bewältigen – und ganz nebenbei bleibt die Multifunktionalität des Raums erhalten. Das war für die Kita ein entscheidender Faktor, denn der kleine Saal wird auch für Elternabende und Kindergartenfeste benötigt. 30 600 Euro mussten für das Motorikzentrum investiert werden. Die Hälfte zahlte das Land über ein Förderprogramm, 3000 Euro kamen aus Spenden von hiesigen Firmen und Eltern zusammen. Außerdem flossen Mittel aus dem Verkauf von Marmeladen und Kräutersalzen mit ein. 4500 Euro konnte die Kita selbst beisteuern, den Restbetrag von 7800 Euro übernahm die Stadt.

Bei einem Tag der offenen Tür für die Eltern am Freitag bedankte sich die kommissarische Kita-Leiterin Petra Doroch bei allen, die das Projekt unterstützt haben und zeigte sich erfreut über die die schnelle Umsetzung. Vor rund einem Jahr hatte man mit den Planungen begonnen, im April kam die Förderzusage vom Land. Kurz vor den Ferien erhielten die Erzieherinnen eine kleine Einführung, eine Fortbildung, die mit einem Zertifikat abschließt, folgt im Herbst.

Positiver Nebeneffekt der hohen Flexibilität: Das Motorikzentrum kann auch bei einem Umzug in einen zurzeit diskutierten und dringend notwendigen Neubau problemlos übernommen werden.

Diesen Aspekt hat man beim Kauf und der Installation berücksichtigt. Darüber hinaus kann man bei Bedarf und entsprechenden finanziellen Mitteln weitere Elemente bestellen.

Was die Neubauplanungen für die Weststadtteile betrifft, wird der Magistrat nach Auskunft von Bürgermeister Rolf Richter am Mittwoch über die weitere Vorgehensweise beraten. Konkret bedeutet das: Entweder bleibt alles wie ursprünglich geplant mit einer siebenzügigen Kita am Ortseingang von Fehlheim, in der die beiden bisherigen Einrichtungen aufgehen. Oder die nachgeschobenen Planungen mit zwei Kitas – einer fünfzügigen im Neubaugebiet Fehlheim und einer zweizügigen am bisherigen Standort in Schwanheim kommen wieder auf die Tagesordnung der politischen Gremien.

Nachdem sich die Ortsbeiräte gegen diese Variante ausgesprochen hatten, sehr zum Missfallen von Erzieherinnen, Eltern und den Kirchengemeinden, hatte Richter das Vorhaben zunächst auf Eis gelegt. Jetzt steht eine endgültige Entscheidung an.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.08.2020