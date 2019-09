Motorroller an der Post entwendet

Bensheim.Innerhalb von fünf Stunden erbeuteten Diebe am vergangenen Mittwoch (18.) einen grauschwarzen Motorroller der Marke Honda. Der etwa 250 Euro teure Roller war in der Schwanheimer Straße, an der dortigen Post, geparkt.

Als die 19-jährige Fahrerin gegen 18 Uhr den Diebstahl ihres Zweirades feststellte, fehlte von den Tätern bereits jede Spur. Zuletzt war der grauschwarze Motorroller mit dem Kennzeichen „626 LPD“ versehen.

Die Polizei in Bensheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat oder dem Verbleib des Rollers nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bensheim entgegen (Telefon 06251/84680). pol

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 21.09.2019