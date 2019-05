Mountainbiker laden zu Saisonauftakt ein

Bensheim.Die Fuchstrail Mountainbikers laden für Samstag (25.) zur Saisoneröffnung auf ihrer Vereinsstrecke ein. Die Veranstaltung in Nachbarschaft zum Hochstädter Haus beginnt um 10.30 Uhr.

Um den Fuchstrail zu realisieren, hat sich im November 2014 eine Gruppe Mountainbiker als Abteilung Mountainbike dem RTC-Bergstraße/Odenwald als eingesessenem Bensheimer Radsportverein angeschlossen. Mit rund 20 Gründungsmitgliedern wurde die zweijährige Bauphase der Strecken begonnen. Schon während der Bauphase sind immer mehr Radsportbegeisterte dem Verein beigetreten, um das Projekt und die Förderung des Radsports an der Bergstraße zu unterstützen.

Über 400 Mitglieder

Bei der offiziellen Eröffnung der Strecke im Mai 2017 hatte die Abteilung Mountainbike bereits 200 Mitglieder. Am diesjährigen „Season Opening“ ist die Mitgliederzahl auf mehr als 400 angestiegen, Tendenz weiter steigend. Die beiden Strecken dürfen in der Regel nur von den Vereinsmitgliedern befahren werden. Am Tag der Saisoneröffnung sind sie für alle Gäste offiziell befahrbar.

Es werden Testräder verschiedener Marken präsentiert – darunter auch einige E-Bikes, die ausgiebig getestet werden können. Wer ein Bike leihen möchte, sollte Ausweis und Kredit-/Bankkarte (als Pfand) mitbringen. Auf der Strecke herrscht Helmpflicht. Weitere Protektoren wie Knie-/Ellenbogenschoner und Rückenprotektor werden ausdrücklich empfohlen.

Für das leibliche Wohl sorgen unter anderem Dorfladen und Café im Hochstädter Haus. Für deftige Speisen ist ebenfalls gesorgt. Zusätzlich gibt es eine Tombola.

Parkplätze sind am Streckenende und an der Veranstaltungsfläche relativ knapp, heißt es von Seiten des Vereins. red

