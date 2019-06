Mozart-Messe und Matinee an Pfingsten

Bensheim.Am Pfingstsonntag (9.) wird das Junge Vokalensemble Sankt Georg mit Solisten und Streichern Wolfgang Amadeus Mozarts Missa brevis in G-Dur singen. Im Pfingsthochamt um 10.30 Uhr erklingt das wunderbar leichte, schwingende Werk mit Friderike Martens, Sopran, Claudia Althaus, Alt, Lukas Schmidt, Tenor und Christopher Jähnig, Bass. Das Streichquartett bilden Studenten von der Musikhochschule in Frankfurt.

Eine zweite Gelegenheit, die Messe zu hören, besteht am Pfingstmontag (10.) um 10.30 Uhr beim ökumenischen Gottesdienst in der Bensheimer Michaelskirche.

Cantate von Britten

Nach dem Gottesdienst am Pfingstsonntag (9.) von ca. 11.45 bis 12 Uhr singt das Junge Vokalensemble in Sankt Georg Benjamin Brittens 15-minütige Cantate „Rejoice in the Lamb“.

Britten vertont den Text eines Autors mit besonderer Spiritualität: Er glaubt, dass Gott auch in den Bewegungen seiner Haustiere verherrlicht wird. Die Musik ist sehr rhythmisch, die Soli werden von jugendlichen Chorsängern ausgeführt. Gregor Knop hat die Leitung und spielt die Orgel. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 06.06.2019