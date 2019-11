Mrs. Greenbird am Samstag im Rex

Bensheim.Das Duo Mrs. Greenbird ist am Samstag (23.) zu Gast im Musiktheater Rex. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. „Manchmal muss man einen Schritt zurückgehen und sich auf das fokussieren, was wirklich wichtig ist“, erklärt das Country-Folk-Pop-Duo. Nach Jahren „on the Road“ mit preisgekrönten Tourneen und zwei in Deutschland und Nashville produzierten Alben nahmen sich Sarah Nücken und Steffen Brückner die Zeit für eine Standortbestimmung. Und so entschieden sie, sich ohne unnötigen Ballast auf gute, „handgemachte“ Musik mit Herz und Seele zu konzentrieren. Ihr 2019 erschienenes Album „Dark Water“ klingt erwachsener, persönlicher und mit mehr Raum für Experimente. Die akustischen Markenzeichen sind die mal treibenden, mal sphärischen Gitarren, Sarah Nückens außergewöhnliche Stimme, die eingängigen Melodien, eingerahmt von verspielt-poetischen Texten. red/Bild: Manuela Zander

