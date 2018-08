Mühlbergfest dieses Mal am Gerätehaus

Wilmshausen.Seit 1969 feiert die Feuerwehr von Wilmshausen das Mühlbergfest, das zu Anfang Am Wiesenberg stattfand, bevor man dann hoch über Wilmshausen auf den Mühlberg umzog. Nur im Jubiläumsjahr 2003 hatten die Kameraden anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens auf den Dorfplatz eingeladen.

Der Trockenheit geschuldet war diesmal der Umzug der Veranstaltung ans Gerätehaus. Am erfolgreichen Programm, so Vereinsvorsitzender Peter Kindinger, hat sich aber nichts geändert. Die Mitglieder, Freunde und Gönner der Feuerwehr trafen sich zum gemütlichen Beisammensein. Am Samstagabend war auch Bürgermeister Rolf Richter zu Gast.

Gab es am Samstagabend Steaks und Bratwürste zur Stärkung, stand am Sonntag wieder der beliebte Spießbraten auf der Speisekarte. Am Nachmittag verstanden es die Feuerwehrfrauen, die Gäste mit süßen Kuchenleckereien kulinarisch zu verwöhnen. Der Erlös der Veranstaltung kommt in die Vereinskasse. Unser Bild entstand am Grill und zeigt von links Peter Kindinger, Ludwig Stock, Gerhard Delp und Hans Kindinger. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.08.2018