Mühlbergfest in Wilmshausen

Wilmshausen.Am Samstag, 17. August, ab 18 Uhr und am Sonntag, 18. August, ab 10 Uhr, veranstaltet die Feuerwehr Wilmshausen ihr traditionelles Mühlbergfest. Dieses Jahr feiert man auch noch 50 Jahre Jugendfeuerwehr, dazu sind alle Mitglieder Freunde und Gönner des Vereins und nicht zuletzt die Bevölkerung einladen. Am Samstag um 20 Uhr werden die Gründungsmitglieder der Jugendfeuerwehr bei einem kleinen Festakt geehrt.

Wie auch schon 2018 findet das Mühlbergfest wieder am Feuerwehrgerätehaus mit Blick auf den Mühlberg statt. Neben den üblichen Getränken und Speisen wie Bier, Wein und Alkoholfreiem sowie Bratwurst und Pommes bieten die Feuerwehr an beiden Festtagen Weißwurst mit Brezel an. Zum Mittagessen am Sonntag serviert die Wehr den jährlichen Spießbraten mit Kartoffelsalat. Nach dem Mittagessen steht den Gästen eine reichhaltige Kuchenauswahl und Kaffee zur Verfügung. Eine Hüpfburg wird an beiden Tagen für die kleineren Besucher aufgebaut sein. Sonntagsvormittags und nachmittags können die Kinder einige Runden beim Ponyreiten drehen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.08.2019