Müllsammlung am Winkelbach

Bensheim.Gewässerverband Bergstraße und Facebook-Gruppe „Bensheimer krempeln die Ärmel hoch“ rufen gemeinsam zur – inzwischen schon – traditionellen Frühjahrs-Müllsammelaktion in den ökologisch wertvollen Überschwemmungsbereichen am Winkelbach (Winkelbachaue) nördlich der verlängerten Saarstraße von Bensheim auf.

Verpackungen, Flaschen, Dosen

Die negativen Spuren des unachtsamen Umgangs mit Abfall sind flächendeckend verbreitet, auch in den wenigen Rückzugsgebieten der heimischen Tierwelt. Durch die Lage des Naturschutzgebietes – in Fließrichtung – „unterhalb“ der Siedlungsflächen von Bensheim, sammelt sich dort auch vieles an, was durch sorg- und achtlosen Umgang zu Müll wird.

Der Großteil davon ist Plastik, generell: Verpackungsmaterialien in allen Formen und Farben sowie Flaschen und Dosen in rauen Mengen.

Mindestens eine Tonne Restmüll im Jahr auf den laufenden Kilometer kann für fast alle Oberflächengewässer im Kreis Bergstraße angesetzt werden. Das ist nur der Anteil, der sich verfängt oder schnell absinkt, der Rest schwimmt weiter in Richtung der Weltmeere.

Werkzeuge werden gestellt

Treffpunkt für alle Helfer ist Samstag, 14. März, um 13 Uhr an der Winkelbachaue im Norden von Bensheim (Saarstraßen-Brücke über den Winkelbach, westlich der Hacienda). Alle benötigten Werkzeuge und Materialien werden bereitgestellt, nur festes oder auch wasserdichtes Schuhwerk und robuste Kleidung müssen mitgebracht werden.

Die Aktion wird auch bei Regen durchgeführt und (erfahrungsgemäß) rund zwei Stunden dauern. Jeder Mithelfer, egal welchen Alters, Geschlechts, Konfession und Nationalität ist willkommen, schreiben die Organisatoren in einer Pressemitteilung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 05.03.2020