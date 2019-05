Mungo Jerry im Rex

Bensheim.Die britische Band Mungo Jerry schuf 1970 mit „In The Summertime“ einen Song, der heutzutage als populärster und umsatzstärkster Sommerhit aller Zeiten gilt.

Über dreißig Millionen verkaufte Exemplare und die sichere Assoziation von Sonne und Leichtigkeit beim Anstimmen des Songs ließen Mungo Jerry weltweit berühmt werden.

Eingängige Songs

Am 6. Juni ist die Band im Musiktheater Rex in Bensheim zu Gast. Beginn des Konzerts ist um 20.30 Uhr in der alten Güterhalle. Tickets gibt es im Vorverkauf, unter anderem im Medienhaus des Bergsträßer Anzeigers, Telefon 06251/100816.

Mungo Jerry steht für handgemachte Musik, die geschickt Elemente aus Pop, Rock und Blues mit Skiffle und Country verbindet. Die eingängig, aber nicht oberflächlich konzipierten Songs erhalten insbesondere aufgrund von Ray Dorsets Stimme und seinem Mundharmonikaspiel den unverwechselbare Mungo Jerry-Sound. Der Frontmann, Sänger und Songschreiber der Band schrieb auch die Hits „Lady Rose“ oder „Alright Alright Alright“.

Schon früh in Bands gespielt

Schon früh interessierte sich Ray Dorset für Skiffle und Blues, spielte bereits mit 14 Jahren als singender Gitarrist in verschiedenen Bands, bis schließlich mit Mungo Jerry der internationale Durchbruch gelang. Daneben arbeitete er als Komponist und Produzent für andere Bands und hatte beispielsweise für die Sängerin Kelly Marie den weltweiten Hit „Feels Like I’m In Love“ geschrieben oder komponierte Filmtitel. red

Info: Infos und Tickets auch unter www.musiktheater-rex.de

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.05.2019