Musical-Melodien mit Angelika Milster

Bensheim.Am Donnerstag (21.) gastiert die Sängerin Angelika Milster in Bensheim und präsentiert Musical-Melodien im Parktheater. Beginn ist um 20 Uhr.

Mit dem Lied „Erinnerung“, das Angelika Milster als Grizabella bei der deutschsprachigen Erstaufführung des Webber-Musicals Cats sang, begann die Karriere der nach Angaben der Veranstalter wohl erfolgreichsten weiblichen Musical-Darstellerin in Deutschland. „Milster ist in einer Reihe mit Namen wie Greta Garbo, Marlene Dietrich oder Hildegard Knef zu nennen“, heißt es in der Ankündigung. Ihre künstlerische Wandlungsfähigkeit beeindruckt seit über drei Jahrzehnten Publikum und Kritiker gleichermaßen. Im Konzertprogramm „Milster singt Musical“ präsentiert die Diva mit unverwechselbarer Stimme und ihrem einzigartigen Esprit die größten Musical-Hits aus Mamma Mia, Der Kuss der Spinnenfrau, Tarzan und Der König der Löwen live. red

