Musical- und Operettenklänge in Sankt Georg

Bensheim.Am Mittwoch, 17. April, findet um 20 Uhr in der Stadtkirche Sankt Georg in Bensheim ein besonderes Konzert statt. Genießen kann man in einer einmaligen und stimmungsvollen Atmosphäre bei Akkordeonklängen Musical und Operetten-Kompositionen. Die Klänge der Musik von Karl-Ernst Stief nehmen die Zuhörer mit auf eine Reise voll eindrucksvoller Momente. Außerdem wird Ulrich Späh Heiteres von Ringelnatz zum Besten geben. Die Stadtkirche, erhellt von einer nuancenreichen Illumination, erweckt bei den Konzertbesuchern den Eindruck, der Friedenstaubenschwarm würde über den Köpfen hinweg schweben. Die Kirche ist jeweils vor und nach den Konzerten für eine halbe Stunde geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Konzerte finanzieren sich auf Spendenbasis. Unser Bild zeigt (v.l.) Monika Hess, Ulrich Späh, Karl-Ernst Stief und Pfarrer Thomas Catta. red/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 13.04.2019