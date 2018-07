Anzeige

Auerbach.Wein und Natur, Kunst und Kultur wo die Bergstraße am schönsten ist. Der Kur- und Verkehrsverein Auerbach lädt am Sonntag, 22. Juli, in den Auerbacher Kronepark zu „Musik und Kunst im Park“ mit den Original-Blütenweg-Jazzern ein.

Von 11 bis 13 Uhr werden Werke der Gruppe „Kunst im Fürstenlager“ im Kur- und Verkehrsverein Auerbach gezeigt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter freuen sich jedoch über Spenden.

Eine gute Tradition: Seit dem Jahr 1996 spielen die Original Blütenweg-Jazzer schon für den Kur- und Verkehrsverein Auerbach bei Kurkonzerten. red