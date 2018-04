Musik und mehr: Maiway setzt Maßstäbe

Anzeige

Auch neu dabei in diesem Jahr ist das „Center of Moving Arts“ in der Fabrikstraße. Hier können sich die Gäste in der Pause zwischen den Bands „Groovin’Nana“ und „Jackaroos“ durch eine Tanzeinlage zeigen lassen, was die Damen und Herren des Studios so drauf haben.

Um den Weg in die Innenstadt anschließend nicht zu Fuß bewältigen zu müssen, steht natürlich auch wieder der im 15-Minuten-Takt fahrende Shuttle-Bus als wohl ungewöhnlichste Location zur Verfügung, in der die Fahrtzeit zum Bahnhof durch die Band „U4XMobile“ verkürzt wird.

Ebenfalls neu im Reigen der teilnehmenden Locations ist „Rauen’s Coffee Inn“ in der Hauptstraße. Hier wird der „Voice of Germany“-Halbfinalist Tobi Vorwerk in entspannter Café-Atmosphäre rockige Töne anschlagen. Zwar nicht neu, aber nach kurzer Pause wieder mit dabei ist das Mabs, wo die Rivers, Gewinner des diesjährigen Bandcontests, ihr Maiway-Debüt feiern. Die bewährten Lokalitäten wie zum Beispiel Café Klostergarten, PiPaPo-Kellertheater oder auch das Gasthaus „Zum Fässel“, früher bekannt als „Herby’s Law“, werden auch in diesem Jahr nicht fehlen.

Bevor am Abend offiziell der Startschuss für das Festival fällt, gibt es wieder einen „Pre-Opener“ über den Dächern Bensheims: Schon um 16 Uhr geht’s am Kirchberghäuschen mit Juja los. Bei einer wunderbaren Aussicht kann man ein gemütliches Warm-Up mit Pop- und Rockklassikern genießen. Los geht es dann um 19 Uhr in der Open-Air-Location Stadtpark mit den Rockern vom Hoffmann-Projekt. Im Anschluss um 20 Uhr folgt die Cover-Partyband Groove Generation.

Wegen der bevorstehenden Sanierung des Bürgerhauses muss das Musikfestival auf diese Location in diesem Jahr verzichten. Die Kultband DNS wird mit ihrem Cover-Rock stattdessen die Tiefgarage im Kaufhaus Ganz zum Kochen bringen.

Besondere Lichtinstallationen

Neben Live-Musik will Showmaker Entertainment auch in Sachen Ambiente rund um das Festival wieder einiges bieten. Lichtinstallationen lassen ganz Bensheim erstrahlen und verwandeln die Stadt so zu einem Veranstaltungsort der besonderen Art.

Auf dem Marktplatz können zwischen den einzelnen Örtlichkeiten zusätzlich noch die Ausstellungsstücke des diesjährigen illuminierten Mini-MaiWay-Nachtmarktes begutachtet werden. Wer zwischen so viel Kunst und Kultur noch etwas fürs leibliche Wohl tun möchte, findet hier außerdem einen Verpflegungsstand mit original hessischen „Tabbas“.

Pro verkauftem Ticket wird auch im Rahmen des diesjährigen Bensheimer Festivals wieder ein Euro an den guten Zweck gespendet. Die Deutsche Muskelstiftung, der der „MaiWay Benefiz-Euro“ zugute kommen wird, unterstützt Betroffene von schweren Muskelkrankheiten sowie deren Familien und hat es sich zusätzlich zur Aufgabe gemacht, die Forschung nach Therapie- und Behandlungsmöglichkeiten auf diesem Gebiet weiter voranzubringen. Mehr Informationen unter www.muskelstiftung.de.

In diesem Jahr kann man die Karten im Vorverkauf online unter www.mymaiway.de erwerben. Daneben sind die Tickets in allen teilnehmenden Locations sowie den folgenden Verkaufsstellen erhältlich: BA-Medienhaus am Ritterplatz, Telefon 06251/100816, Tourist-Info, Musikgarage, Studio Roth, Musik-Box (alle Bensheim), Bücherstube May in Heppenheim, Tabakwaren und Zeitschriften J. Trautmann in Zwingenberg, Tourist-Info Nibelungenland Lorsch und Einhäuser Reisebüro in Einhausen.

Der Vorverkauf läuft bis 9. Mai, 12 Uhr. Anschließend erfolgt der Verkauf an der Abendkasse. Kinder bis zwölf Jahren haben in Begleitung ihrer Eltern freien Eintritt. cim/red

Info: Weitere Infos unter www.mymaiway.de

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.04.2018