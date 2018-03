Anzeige

Bensheim.Der Kammerchor Cantemus Bensheim führt am Sonntag, 18. März, ab 18 Uhr in der Katholischen Pfarrkirche St. Georg Bensheim Maurice Duruflés Requiem auf. Unter Leitung von Christoph Siebert wird das neun Sätze umfassende Werk in der Fassung für Mezzosopran, gemischten Chor und Orgel aufgeführt. Impressionistische Klänge sind darin traumschön mit Vorlagen gregorianischer Musik verwoben. Neben dem 1947 vollendeten Hauptwerk des französischen Komponisten sind dessen vier Motetten auf gregorianische Themen, Duruflés Präludium und Fuge auf den Namen Alain sowie die Litanies des Widmungsträgers Jehan Alain zu hören.

Karten gibt es im Bensheimer Kantorat St. Georg sowie in der Musikbox im Kaufhaus Ganz, Bensheim (Hauptstraße 56). red