Die Texte reichen von Oswald von Wolkenstein über Goethe, Romantiker wie Karoline von Günderrode, Eichendorff und Mörike bis hin zu Paula Dehmel. Auch finden sich Texte, die als Volksgut in die Sammlung „Des Knaben Wunderhorn“ eingegangen sind.

Ab 19.15 Uhr gibt Elmar Ullrich eine Einführung in das Werk.

Kartenvorverkauf: Musikbox Bensheim im Kaufhaus Ganz, Auerbacher Bücherkiste, Buchhandlung May in Heppenheim und Lichtblick in Zwingenberg sowie an der Abendkasse. red/Bild: Chor

