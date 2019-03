Bensheim.Als musikalische Botschafter aus Bensheim war der Chor der Musikschule „Wings of Joy“ beim Konzert „Frühlingsstimmen“ in Schwetzingen zu Gast. Dieser Auftritt war der Gegenbesuch, nachdem der Schwetzinger Chor „Alive Vocals“ beim Weihnachtskonzert in der Schwanheimer Kirche aufgetreten war.

In Schwetzingen traten neben der Bensheimer Gruppe Chöre aus Neulußheim und Hockenheim auf. Zu Gehör gebracht wurden Pop-, Traditional-, und Musicalmelodien. „Wings of Joy“, der als einziger Chor A-Cappell-Gesang vortrug, hat sich unter seiner neuen Chorleiterin Lisa Hofstetter hörbar weiterentwickelt. Den Spaß am Singen konnte das begeisterte Publikum den Sängern bei ihrem Auftritt ansehen.

Der Chor eröffnete sein Konzert mit dem Kanon „Frühling in unserer Stadt“. Mit „Sesithi bonga“, einem Zulu-Traditional im Arrangement von Markus Detterbeck, stellte der Chor seine Lebendigkeit unter Beweis. Bei „Weit, weit weg“ von Hubert von Goisern wurden ruhigere Töne angestimmt. Werke von Billy Joel und Coldplay entführten die Zuhörer in die Welt des Pop.

Auch im kommenden Jahr plant der Bensheimer Chor einen Auftritt in Schwetzingen. ps

