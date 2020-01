Musikalische Fastnacht am Donnerstag

Bensheim.Für Donnerstag (6.) ab 14.30 Uhr lädt der Awo-Ortsverein wieder zum monatlichen gemütlichen Nachmittag in das Sozialzentrum in der Eifelstraße ein. Der Jahreszeit entsprechend steht dieser Nachmittag im Zeichen der Fastnacht. Bei Kaffee und Kräppel wird Michael Hagenmeyer mit Musik für Stimmung sorgen.

Gleichzeitig weist die Awo auf ihren ersten Ausflug in diesem Jahr hin. Dieser wird am 20. Februar nach Baden-Baden führen, wo das Spielcasino besichtigt wird. Schon jetzt macht die Arbeiterwohlfahrt darauf aufmerksam, dass die Abfahrt an diesem Tag eine Stunde früher als üblich erfolgen wird. Die Fahrt ist bereits ausgebucht, man kann sich aber auf eine Warteliste setzen lassen.

Bei Interesse genügt ein Anruf bei Ursula Manich unter Telefon 06251/61806 sowie 01590/5872471 oder unter Mail UrsulaManich@aol.com. Sie verschickt auch einen Veranstaltungskalender, in dem alle Angebote aufgelistet sind. Um an den Aktivitäten der Awo teilzunehmen, muss man kein Mitglied sein, alle Interessierten sind eingeladen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.02.2020