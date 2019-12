Musikalische Feier zum Jahresabschluss

Bensheim.Seit der Jahrtausendwende traf der Bensheimer Jahrgang 1936/37 zum 19. Mal den Nikolaus in der historischen Vetters Mühle in Zell, deren Mühlrad sich derzeit noch eisfrei munter drehen kann. Die Jahrgangsangehörigen, allesamt nun über 80 Jahre alt, fühlen sich von diesem Ort offensichtlich sehr angetan. Immerhin folgten noch über 50 Personen der Einladung.

Günter Sauerbrey, Jahrgangssprecher und häufig auch Ideengeber, würde sich über Kontakte zu Ex-Teilnehmern freuen, um zu erfahren wie es ums diese jetzt steht. Natürlich haben sich die Reihen gelichtet und so wurde auch jenen Personen in einer Schweigeminute gedacht, die sich im Jahresverlauf für immer aus dem vertrauten Kreis verabschieden mussten. Darunter auch Heinz Schuster, ein stets munterer Akkordeonist, der oft im eigenen „Panikorchester“ mitwirkte.

Es ist eine Gruppe von Laienmusikern, für die der Begriff Orchester ironisch gemeint ist, die aber alles andere als Panik verbreiten. Auch diesmal waren es sechs Aktive die gekonnt für eine musikalische Begleitung der Veranstaltung sorgten: Willi Kammer am Schlagzeug, Arno Gabelmann (1. Trompete), Winfried Werner (2. Trompete), Egbert Grüner und Manfred Koch jeweils mit Steyrischem Akkordeon und Günter Sauerbrey mit der Posaune, der auch die Musikanten „orchestrierte“.

Er stellte auch die Mitwirkenden im Komitee vor, von denen acht anwesend waren. Sauerbrey erinnerte an Veranstaltungen in diesem Jahr und zeigte neue Vorhaben für 2020 auf. Besonders gefallen hat in 2019 eine Probe Bergsträßer Weine im Viniversum im März, womit „der Frühling an der Bergstraße begrüßt wurde“. Und ein Tagesausflug im Mai, bei dem „Frankfurt aus allen Blickwinkeln“ betrachtet werden konnte.

Der Ausflug in die Pfalz im September war wegen der Fahrt mit dem Kuckucksbähnel, einem historischen Dampfzug, ein richtiger Kracher. Nicht nur weil die Holzklasse (Donnerbüchsen) des Zuges so laut war und schaukelte, sondern weil die Fahrt von Lambrecht durch das schöne grüne Elmsteiner Tal führte.

In Zell konnten die Gäste den Auftritt des Nikolauses (Fritz Schober) genießen und Weihnachtslieder singen, begleitet von den Musikanten. Eginhard Kaltwasser hatte das Programm für 2020 zusammengestellt und auch die Termine für alle geplanten neuen Aktivitäten veröffentlicht. Wolfram Ziegler

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 14.12.2019