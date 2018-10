Musikalische Reise in die 1920er Jahre

Schwanheim.Der Singkreis Schwanheim lädt zur musikalischen Reise in die 20er Jahre für Samstag, 27. und Sonntag, 28. Oktober, in das Dorfgemeinschaftshaus nach Schwanheim ein.

Die Goldenen Zwanziger sind zurzeit mal wieder sehr präsent: Sei es durch den Fernsehmehrteiler „Babylon Berlin“ oder den Kinofilm „Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm“. Beide zeigen die harten politischen Auseinandersetzungen und die katastrophale wirtschaftliche Lage in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, in der man eigentlich den Frieden genießen möchte.

Lebenslust und Überlebenskampf

Lebenslust und Überlebenskampf, das spiegelt sich in der Kunst und auch in der Musik dieser Zeit wieder. Freche Schlager, Operetten, deren Ohrwürmer wir heute noch trällern können. Kabarett, das unzensiert seine Meinung kundtun kann. Einflüsse aus den USA wie Charleston, Lindyhop, Jazz und Swing schwappen über den großen Teich, und der technische Fortschritt sorgt dafür, dass viele Menschen an den Radios oder per Schallplatte daran teilhaben können. So kommen die Comedian Harmonists in viele Wohnzimmer.

Der Singkreis Schwanheim schöpft für sein Konzert aus dieser Vielfalt. Auszüge aus „Dem weißen Rössl am Wolfgangsee“ stellt der Chor der „Dreigroschenoper“ von Brecht und Weill entgegen. So unterschiedlich war Musik auf der Bühne. Evergreens der Comedian Harmonists wie „Mein kleiner grüner Kaktus“ und Schlager wie „In einer kleinen Konditorei“ laden die Zuhörer zum Mitsingen ein.

„Mash!“ – das Herrenquartett entführt musikalisch mit swingenden Stücken wie „Yes Sir, that’s my baby“ nach Amerika und das Blechbläserensemble „Brasso Con Toni“, das den Chor schon bei vielen Auftritten begleitet hat, wird die Füße des Publikums mit dem „Black Bottom Stomp“ nicht ruhig lassen.

Als Solist bringt Markus Francke, der vielen bereits bestens bekannt ist, mit „Irgendwo auf der Welt“ einen Hauch von Sehnsucht in den Saal des Dorfgemeinschaftshauses in Schwanheim.

Die Klavierbegleitung liegt in den versierten Händen von Thomas Adelsberger aus Lorsch und Barbara Oeter aus dem Collegium Musicum sorgt mit ihrer Geige für den Originalklang der Zeit in Stücken wie „Was machst du mit dem Knie, lieber Hans?“, nach dem das Konzert auch benannt ist. In der Kulisse des Stückes „Arsen und Spitzenhäubchen“, das vom Volkstheater Schwanheim eine Woche nach dem Konzert gespielt wird, führt Reiner Sommer in gewohnter Manier durch das bunte Programm. Die musikalische Leitung übernimmt Cosima Seitz und ist dabei ganz in ihrem Element.

Waldorfsalat in der Pause

In der Pause erwarten das Publikum Speisen und Getränke der Zeit, wie Waldorfsalat und der in den 20ern kreierte Cocktail „Fitzgerald“.

Die Konzerte beginnen am Samstag, 27. Oktober, um 19 Uhr, und am Sonntag, 28. Oktober, um 17 Uhr. Einlass ist bei freier Platzwahl an beiden Abenden 45 Minuten vor Konzertbeginn. Die Karten gibt es im Vorverkauf im Hofladen Schweickert in Schwanheim, bei Karin Iwanschitz, Telefon 06251/74391, und bei Familie Seitz, Telefon 06251/71263.

Aufgrund des beschränkten Platzangebots im Dorfgemeinschaftshaus Schwanheim bittet der Singkreis um Verständnis, dass an der Abendkasse keine Karten mehr zu erhalten sind, wenn im Rahmen des Vorverkaufs alle Karten verkauft wurden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 15.10.2018