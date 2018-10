Musikalische Reise in die 20er Jahre

Schwanheim.Der Singkreis Schwanheim lädt zur musikalischen Reise in die 20er Jahre für Samstag, 27. und Sonntag, 28. Oktober, ins Dorfgemeinschaftshaus nach Schwanheim ein.

Die Goldenen Zwanziger sind zurzeit mal wieder sehr präsent: Sei es durch die Serie „Babylon Berlin“ oder den Kinofilm „Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm“. Beide zeigen die harten politischen Auseinandersetzungen und die katastrophale wirtschaftliche Lage in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Lebenslust und Überlebenskampf, das spiegelt sich in der Kunst und auch in der Musik dieser Zeit wieder. Freche Schlager, Operetten, deren Ohrwürmer wir heute noch trällern können. Kabarett, das unzensiert seine Meinung kundtun kann.

Der Singkreis Schwanheim schöpft für sein Konzert aus dieser Vielfalt. Als Solist bringt Markus Francke mit „Irgendwo auf der Welt“ einen Hauch von Sehnsucht in den Saal des Dorfgemeinschaftshauses in Schwanheim. Die Klavierbegleitung liegt in den Händen von Thomas Adelsberger aus Lorsch und Barbara Oeter aus dem Collegium Musicum sorgt mit ihrer Geige für den Originalklang der Zeit.

Reiner Sommer führt durch das bunte Programm. Die musikalische Leitung übernimmt Cosima Seitz. In der Pause erwarten das Publikum Speisen und Getränke der Zeit.

Die Konzerte beginnen am Samstag, 27. Oktober, um 19 Uhr, und am Sonntag, 28. Oktober, um 17 Uhr. Einlass ist bei freier Platzwahl an beiden Abenden 45 Minuten vor Konzertbeginn.

Die Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf im Hofladen Schweickert in Schwanheim, bei Karin Iwanschitz, Telefon 06251/74391, und bei Familie Seitz, Telefon 06251/71263. red

