Bensheim.Auf eine musikalische Reise mit Tango, Musette und Klezmer dürfen sich die Besucher des Abonnements C am Mittwoch, 28. Februar, 20 Uhr freuen.

Die Freiburger Akkordeonistin und Schauspielerin Cordula Sauter ist mit ihrem Soloprogramm „Der Kartoffelkäfer und die Sehnsucht“ zu Gast im Parktheater Bensheim. Sie erzählt mit ihrem Akkordeon die Geschichte von drei Frauen in Europa an der Schwelle zum 20. Jahrhundert. Der Kartoffelkäfer sorgt für Hunger, der Krieg nimmt den Frauen ihre Männer, in Russland gibt es Pogrome gegen Juden. Die individuellen Schicksale dieser Frauen werden miteinander verwoben und getragen von der Musik. „Charme, Esprit, Leichtigkeit und Leidenschaft sind wohl die vorrangigsten Attribute, mit denen sich ein Abend mit Cordula Sauter beschreiben lässt“, heißt es von Seiten des Veranstalters, der Stadtkultur Bensheim.

Eventuell kurzfristig zurückgegebene Karten sind im Kulturbüro, Telefonnummer 06251/177817, erhältlich. Die Vorstellung dauert rund eineinhalb Stunden, inklusive Pause. red/Bild: fg-photowork.com