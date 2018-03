Anzeige

Bensheim.Drei Frauenschicksale, drei Musiktraditionen – und ein Instrument: Die Akkordeonistin Cordula Sauter nimmt ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise, die von der Schwäbischen Alb nach Argentinien, in die Ukraine und nach Frankreich führt. Tango, Klezmer und französische Tänze inszeniert sie dabei als Musik der Sehnsucht, aber auch der Freude. Eingebettet sind die Musikstücke in die Erzählung von drei Frauen. Alle drei heißen Marie und alle müssen sie eine ungewisse Zeit der Trennung vom geliebten Mann ertragen. Und natürlich spielt auch noch der Kartoffelkäfer eine gewisse Rolle – gemäß dem Titel des Programms „Der Kartoffelkäfer und die Sehnsucht“, mit dem Cordula Sauter den vergangenen Mittwochabend im Rahmen des Abonnements C im Parktheater gestaltete.

Sauter erzählt vom Leben dreier Frauen zwischen den Jahren 1890 und etwa 1920. Dazwischen streut sie Informationshäppchen: über die Geschichte der europäischen Auswanderer, über den Ersten Weltkrieg und die russischen Pogrome am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und natürlich über den Kartoffelkäfer, den „Zehnstreifen-Leichtfuß“, der im 19. Jahrhundert den Weg vom US-Staat Colorado nach Europa fand. Hier verbreitete er sich schnell, vernichtete große Bestände der Kartoffeläcker. Er sorgte für etliche Hungersnöte und war damit zum Teil für die großen europäischen Auswanderungswellen verantwortlich.

So kommt auch Franz von der Schwäbischen Alb nach Argentinien. Die dortige Regierung hatte den Einwanderern Land in Aussicht gestellt, kann ihr Versprechen jedoch nicht halten. Drei Jahre lang versucht Franz dort Fuß zu fassen, lernt außer Einsamkeit aber nur die Musik der Einwanderer, den sehnsuchtsvollen Tango kennen – im Programm illustriert durch Kompositionen unter anderem von Astor Piazzolla oder Carlos Gardel. Nur Briefe verbinden Franz mit der in der Heimat zurückgelassenen jungen Ehefrau Marie. Schließlich kehrt er zurück,bekommt mit Marie viele Kinder, die alle Kartoffelkäfer sammeln müssen, und veranstaltet regelmäßige Tango-Tanzabende auf der Schwäbischen Alb.