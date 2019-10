Musikalische Vorlesestunde

Bensheim.Im Rahmen der Vorlesereihe „Lesestart-Zeit“ findet in der Stadtbibliothek Bensheim am Donnerstag (24.) um 15.30 Uhr eine musikalische Lesung statt. Hannelore Schmanke liest für Kinder ab drei Jahren „Der blaue Autobus“ und „Henriette Bimmelbahn“ von James Krüss – gemeinsam werden diese beiden Klassiker der Kinderliteratur mit fröhlichen Liedern untermalt.

Zum Inhalt: „Der blaue Autobus, vollbeladen mit Kindern, wird vom frechen Pudel Ottokar so angebellt, dass er beinahe in ein Haus hineinfährt.“ Ein lustiges, liebevoll aufgemachtes Bilderbuch vom blauen Autobus und dem schwarzen Pudel Ottokar.

Unvergessliche Reime

Und außerdem die unvergesslichen Reime über Henriette: „Man meint es förmlich zu hören, wenn die sympathische Bimmelbahn über die Seiten pfeift und bimmelt, rattert und knattert, dampft und faucht. In großen Bögen schlängelt sie sich durch Wald und Wiesen, an Seen vorbei, lässt Leute aussteigen und wartet geduldig auf die heraneilenden Kinder – bis sie am Abend wieder matt und müde nach Hause zuckelt.“

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Musikschule statt. Der Einritt ist frei. ps

