Musikalische Weltreise

Bensheim.„Reise um die Welt“ lautet der Titel des ersten und besonderen Konzerts der Bensheimer Musiktage 2018. Am Samstag, 22. September, startet im Parktheater ab 19 Uhr unter dem Dirigat von Bart Berzonsky die Reise des Collegium Musicum Bergstraße.

Max Bruchs „Schwedische Tänze“ eröffnen das Programm, weiter geht es nach Polen zu Frederic Chopins „Klavierkonzert Nr. 2“ mit dem hervorragenden jungen russischen Pianisten Alexander Koryakin. Aus Tschechien grüßt Antonin Dvorak mit „Legenden“und aus Frankreich erklingt die stimmungsvolle „Pavane pour une infante defunte“ von Maurice Ravel.

Schwungvoll geht es weiter mit „Molly on the Shore“ des Australiers Percy Aldridge Grainger, bevor bislang ungehörte Harmonien des zeitgenössischen Komponisten Bao Yuankai die Zuhörer nach China entführen. Zum Abschluss der Reise geht es in die USA mit George W. Chadwicks Satz „Jubilee“ aus den „Symphonic Sketches“.

Vorverkauf bei der Bücherstube Deichmann und Musikbox in Bensheim, Bücherkiste Auerbach und Buchhandlung May in Heppenheim sowie an der Abendkasse. red

