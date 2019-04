Musikalischer Gottesdienst

Bensheim.Für Sonntag (7.) um 10 Uhr lädt die evangelische Stephanusgemeinde zum musikalischen Gottesdienst ein. Die Band „Music to Go“ wird den Gottesdienst schwungvoll begleiten. Musik steht im Mittelpunkt des Gottesdienstes zum Thema Schlüsselmusik im Dreiklang, der an diesem Tag in vielen Gemeinden im Dekanat gefeiert wird.

Musik ist ein Seelenventil. Musik schafft Klangverbindungen zwischen Menschen. Musik öffnet vielen Menschen einen Zugang zum Glauben. Durch Altes und Neues Testament zieht sich Musik als roter Faden, in derselben Weise prägt die Musik bis heute in vielfältiger Weise die Gottesdienste. Ob Choräle, klassische Musik, Blechbläser, Orgel, ob Kinderchor, Pop oder Gospel: Die große musikalische Bandbreite kirchlicher Musik ist ein großer Schatz des Glaubens. Sie drückt Lebensfreude aus und sie schenkt Lebensmut. Nach dem Gottesdienst sind alle Gäste zu Kaffee, Keksen und Gespräch eingeladen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 03.04.2019