Musikalischer Jahresabschluss

Bensheim.Mit einer Reihe von adventlichen Vorspielen gestalteten die Instrumentalklassen der Musikschule Bensheim ihren musikalischen Jahresabschluss.

Die Schüler zeigten bei den Veranstaltungen im gut besuchten Eysoldt-Foyer des Parktheaters und im Haus am Markt noch einmal, was sie in den vergangenen Monaten gelernt und einstudiert hatten. Dabei waren die Programme überwiegend von klassischer Musik und bekannten Weihnachtsliedern geprägt.

Den Auftakt machte dabei die Horn- und Klavierklasse von Julia Klingel gemeinsam mit den Oboisten aus der Klasse von Alexandru Nicolescu. Klassische Bläsermusik von Bach, Händel und Mendelssohn sorgte im Wechsel mit weihnachtlichen Ensembleklängen für eine gelungene Einstimmung auf die Festtage.

Die Celloklasse von Andreas Schuler präsentierte reizvolle Celloduette und folkloristische Stücke. Mag sein, dass so mancher Cello-Spieler, der sich der klassischen Musik verschrieben hat, es gar nicht mag, in einem Atemzug mit Udo Lindenberg genannt zu werden, aber es war sicher der Panikrocker, der diesem Instrument mit seinem Lied „Cello“ ein musikalisches Denkmal gesetzt hat. Die Nachwuchsmusiker der Musikschule präsentierten klassische Werke wie „Die Forelle“ von Schubert, dazu gab es zahlreiche Stücke von Gabriel Koeppen zu hören. Die Klavierklasse von Anette Schwarz gestaltete am Folgetag im Parktheater einen spannenden Vortrag für kleine und große Zuhörer mit Klaviermusik von Mozart, Chopin und Grieg sowie traditionellen Weihnachtsliedern.

Die jungen Pianisten präsentierten ihre solistischen Einzelbeiträge hochkonzentriert und mit beachtlichem musikalischem Ausdrucksvermögen.

Im Caritasheim Sankt Elisabeth gestaltete die Blockflötenklasse von Gabriela Roos-Weimar eine besinnliche Musizierstunde. Große und kleine Flötenspieler spielten in unterschiedlichen Besetzungen mit der Klavierbegleitung von Thomas Adelberger weihnachtliche Musik und erhielten dafür begeisterten Applaus.

Mit den Adventsvorspielen beendet die Musikschule ihren Veranstaltungskalender für dieses Jahr und bereitet nach der Weihnachtspause die zukünftigen Musikprojekte für das kommende Jahr vor. tn/red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.12.2018