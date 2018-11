Musikalischer Trost mit 120 Stimmen

Bensheim.Zu den Bensheimer Musiktagen führt der ars musica Chor Bensheim in Kooperation mit dem Oratorienchor Landau am Sonntag, 25. November, um 18 Uhr in der Stadtkirche Sankt Georg unter der Leitung von Hans Jochen Braunstein „Ein deutsches Requiem, op. 45“ von Johannes Brahms auf.

Mit den Worten „Selig sind, die da Leid tragen“ beginnt das Werk, das von Anfang an die Lebenden gerichtet ist. Es handelt sich bei dieser Komposition nicht um eine lateinische Totenmesse, sondern vielmehr um einen musikalischen Trost für die Menschen, die sich in schwerer Situation befinden.

Innige Momente

Das Werk fasziniert mit seinem weiten musikalischen Spannungsbogen, mit innigen Momenten bis hin zu rhythmisch raffinierten und strahlend freudigen Passagen, denen Mancher vielleicht einen Platz innerhalb eines Requiems nicht zutrauen möchte. Dennoch oder vielleicht gerade deshalb ist Brahms’ Requiem eines der populärsten Werke für Chor und großes Orchester geworden und darüber hinaus eine der berühmtesten Kompositionen des 19. Jahrhunderts überhaupt.

Trost hat zahlreiche Facetten. Insbesondere dann, wenn hier ein großer romantischer Komponist verschiedene Bibeltexte in Chor- und Sologesang, feine Streicher- und kräftige Bläserklänge kleidet, was den gerade einmal 33-jährigen Johannes Brahms (1833-1897) dem Protestantismus verbunden zeigt.

Kein rufendes „Libera me, domine!“ seines italienisch-katholischen Kollegen Giuseppe Verdi, erst recht kein donnerndes „Dies irae, dies illa“ ist in Brahms’ Requiem zu hören, sondern von den „lieblichen Wohnungen des Herrn Zebaoth“ und von milden Selig-Preisungen. „Selig“ umrahmt als erstes und letztes Wort den Trauergesang des würdigsten aller Beethoven-Nachfolger.

Die Zuhörer dürfen sich auf die Aufführung eines der größten Werke der Kirchenmusik freuen, das die beiden Chöre in einer 120-köpfigen Besetzung zusammen mit den Solisten Veronika Wiedekind (Sopran) und Michael Roman (Bariton), der Kammerphilharmonie Weinheim und unter der Leitung von Hans Jochen Braunstein darbieten werden.

Kartenvorverkauf: Auerbacher Bücherkiste, Bücherstube Deichmann, Musikbox Bensheim im Kaufhaus Ganz und Buchhandlung May Heppenheim. red

Info: Weitere Infos unter www.ars-musica-bensheim.de

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.11.2018