Musikalisches Programm

Bensheim.Wie jedes Jahr am Samstag vor dem ersten Advent lud das Awo-Sozialzentrum in Bensheim auch dieses Jahr wieder Bewohner, Angehörige, Freunde und Nachbarn zum Adventsbasar im Erdgeschoss der Einrichtung ein. Schon einige Zeit vor dem offiziellen Beginn wurde das Angebot an den Verkaufsständen begutachtet. Neben selbst gemachtem Schmuck – beispielsweise aus Kaffeekapseln und Filz – gab es einiges an Selbstgestricktem und weihnachtlicher Dekoration.

Die Bewohner hatten in den vergangenen Wochen gewerkelt, gebastelt und gebacken, und so gab es ein buntes Angebot an selbst gestrickten Socken und Puppenkleidern, Dekorativem und Gebäck zu erwerben. In der Cafeteria wurden die Gäste mit selbst gebackenem Kuchen versorgt, draußen gab es für Süßmäuler Waffeln mit heißen Kirschen oder Puderzucker, und wer es lieber herzhaft mochte, wurde mit Griebenschmalz-Brot und saurer Gurke oder heißen Würstchen versorgt.

Für ein schwungvolles Rahmenprogramm sorgte auch dieses Jahr der Chor Funtastixx aus Fehlheim. Wieder verstand es der Chor, die Zuhörer mit einem Programm aus modernen und traditionellen Weihnachtsliedern mitzureißen und auf eine besinnliche und fröhliche Weihnachtszeit einzustimmen. Mit Begeisterung wurde mitgeklatscht und mitgesungen und es wurde andächtig gelauscht. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 08.12.2018