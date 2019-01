Musikcorps feiert in der Weststadthalle

Bickenbach/Bensheim.Den 24. August 2019 können sich Freunde eines großen Tattoo – ein Showevent mit Show- und Marchingbands aus ganz Europa – schon jetzt rot im Kalender anstreichen. Denn an diesem Tag veranstaltet das Musikcorps Bickenbach 1919 seine fünfte Musikshow mit hochkarätigen Show- und Marchingbands sowie Pipes and Drums aus dem In- und Ausland. Diesmal in der Weststadthalle in Bensheim

Es gibt zwei Vorstellungen um 15 und um 20 Uhr. Schirmherr ist der Bickenbacher Bürgermeister Markus Hennemann. Für jede der beiden Veranstaltungen werden rund 1800 Zuschauer erwartet. Höhepunkt wird wie immer ein großes Finale mit Gesamtdarbietungen aller Gruppen sein. Stabführer Manfred Hofmann sagte, dabei könnten sich die Zuschauer auf über 300 Mitwirkende auf der Bühne freuen.

Das Musikcorps hat vor kurzer Zeit beim Loreley Tattoo und beim Deutschland Military Tattoo in der Festhalle Frankfurt Erfolge gefeiert. Es ist regelmäßig beim Winzerfestumzug in Bensheim dabei.

Nähere Informationen gibt es auf der Homepage des Musikcorps. Wer sich Karten reservieren möchte, kann dies über tickets@musikcorps-bickenbach.de tun. Außerdem gibt es Karten in der Musikbox im Kaufhaus Ganz . red

