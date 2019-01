Muskeltest als Entscheidungshilfe

Bensheim.Die Inhalte und die monatlichen Treffen der zum Jahresende geschlossenen Selbsthilfegruppe Bornavirus, Borreliose und Co. Infektionen Bergstraße wurden übernommen vom übergeordneten Bundesverband Zecken-Krankheiten (BZK) Bensheim.

Der BZK will sich vorrangig um die Betroffenen mit neurotropen Erregern kümmern, zu denen neben der Lyme die Erreger Bornaviren, Brucella, Bartonellen, Plasmodien (in unseren Breiten die Malaria quartana), Epstein-Barr-Viren zählen, um die für die Gruppe wichtigsten aufzuzählen.

„Wir haben es in der Regel immer mit Mischinfektionen zu tun, deshalb ist eine genaue Diagnose der einzelnen Erreger äußerst wichtig. Wir sehen aber immer wieder, dass diese Erreger der Einfachheit halber sehr oft unter Borreliose oder Neuroborreliose laufen“, schreibt der Bundesverband in einer Pressemitteilung.

Das nächste Treffen ist am Montag (28.) von 18.30 bis 21.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus der Caritas, Klostergasse 5 a. Raum 001. Das Thema des Abends: Kinesiologie zur Selbstanwendung – der Armlängentest.

Wechselnde Themen

Abwechselnd sollen bei den monatlichen Treffen allgemeine Treffen, Vorträge oder auch Workshops – hauptsächlich für Mitglieder, aber auch offen für Gäste – nach Anmeldung abgehalten werden. Mit den Kinesiologie-Workshop soll das Ziel verfolgt werden, die Prävention der Gesundheit und die Eigenverantwortung des Einzelnen zu stärken.

Die kinesiologischen Selbsthilfetechniken, die in der Gruppe erlernt werden, ersetzten nicht die Diagnose oder Behandlung eines Arztes oder Heilpraktikers. Es gehe hier nicht um das Thema Krankheit, sondern um das Thema Gesundheit.

Der kinesiologische Muskeltest sei ein unglaublich hilfreiches Werkzeug für den Alltag zur Entscheidungshilfe jeglicher Art, schreibt der Bundesverband. Angefangen bei so simplen Sachen wie beim Einkaufen: Vertrage ich dieses oder jenes? Wie reagiert mein Körper darauf oder auf ein anderes Produkt? Habe ich genug Lebensenergie? Lebe ich in einem gesundem Wohnumfeld, schlafe ich in meinem Bett gesund, ohne von Elektrosmog oder Belastungen von Wasserader-Einkopplungen? red

Info: Weitere Infos unter https://www.bzk-online.de/verein/workshops/

