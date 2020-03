Muslimas feiern den Weltfrauentag

Bensheim.Mit bundesweiten Aktionen rund um den Weltfrauentag möchte die Frauenorganisation Lajna Imaillah der Ahmadiyya Muslim Jamaat auf die Position der Frau im Islam aufmerksam machen. „Die essenzielle Rolle der Frauen für die Zukunft unserer Gesellschaft“ – so lautet das Motto der öffentlichen Veranstaltung, von Frauen für Frauen, die am 15. März um 11 Uhr in der Bashier-Moschee, Zeppelinstraße 33, in Bensheim stattfinden wird.

Der internationale Weltfrauentag findet jedes Jahr am 8. März statt und soll daran erinnern, dass die Rechte der Frauen weltweit immer noch nicht in ihrer Vollkommenheit gewahrt werden. Die Frauenorganisation der Ahmadiyya möchte den internationalen Frauentag nutzen und über die Rolle der Frauen in der Gesellschaft aufklären. red

