„Mutbürger“ geben nicht auf

Bensheim.Die „Mitstreiter der Vereinigung der mutigen Bürger“ kämpft nach eigenem Bekunden noch immer gegen die nach ihrer Überzeugung „maßlose Steuerverschwendung“, durch den von der städtischen „Regierungskoalition“ mit einfacher Mehrheit beschlossenen Abriss und dem aktuell auf 6,8 Millionen Euro taxierten Neubau des Hauses am Markt.

An den vergangenen vier Wochenenden zeigten die Mitglieder verstärkte Präsenz mit einem Stand auf dem Bensheimer Marktplatz und diskutierten mit vielen Bensheimer Mitbürgern.

Viel Unverständnis und Kopfschütteln habe es bei den Passanten zu dem geplanten Abriss des Hauses am Markt geben, meinen die „Mutbürger“. „Eine grobe Fehlentscheidung der Abriss-Befürworter“, befindet die Initiative.

Getreu dem Motto der „Vereinigung – „Wir mischen uns ein“ – bleibe das Engagement unbeirrt bestehen. Man sehe das aktuelle Haus am Markt noch längst nicht abgerissen, auch wenn der Startschuss gemäß der städtischen Ankündigung schon ab dieser Woche erfolgen soll.

Gegen dieses Vorhaben hätten Nachbarn Widerspruch bei der Bauaufsichtsbehörde angekündigt, über den zunächst noch entschieden werden müsse, ehe das Haus tatsächlich abgerissen werden könne, meint VdmB-Gründer Klaus Edbill Grote.

Selbst im Falle eines tatsächlichen Abrisses wollen die „mutigen Bürger“ nach eigenem Bekunden nicht untätig bleiben und strikt auf Nachhaltigkeit der zurückgebauten Materialien achten. So seien beim „Haus am Markt“ teilweise künstlerische wertvoll behauene Buntsandsteinquader verbaut, die ebenso wie weitere Baumaterialien in jedem Falle eine Wiederverwendung finden sollten, heißt es. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 30.04.2019