„Mutbürger“ sind fassungslos

Bensheim.Die „Vereinigung der mutigen Bürger“ verteidigt sich gegen Aussagen von Bürgermeister Rolf Richter, die dieser bei der Eröffnung des Hochstädter Hauses getätigt hatte – allerdings ohne den Namen der „Mutbürger“ zu nennen.

Im Artikel dieser Zeitung über die Einweihungsfeier hieß es: „Ohne Namen zu nennen oder Bezug auf das aktuelle Stadtgeschehen zu nehmen – es wusste ohnehin jeder, wer und was gemeint war –, stichelte er zum Abschluss, dass vom Leserbriefschreiben alleine die Welt nicht verändert wird, sondern von denen, die überlegen, anpacken und zupacken.“ Es sei ungeheuerlich, wie der Bensheimer Bürgermeister über Bürger denkt, die im Sinne der Demokratie ihre Meinung zum Verhalten verschiedener Bensheimer Politiker in der Zeitung äußern, moniert die Vereinigung.

Er unterstelle diesen Leuten, dass sie nicht überlegen, nicht anpacken und nicht zupacken. „Durch die, unserer Ansicht nach, verheerende Kombination der beiden Brüder Richter, MEGB und Bürgermeister, fühlt der Bürgermeister sich wohl so stark, dass er meint, über uns Bürger so richten zu können“, heißt es in der Mitteilung. Was unser Alt-Bürgermeister Georg Stolle und sein Nachfolger Thorsten Herrmann in Bensheim aufgebaut haben, „wird von dem Brüderpaar in kürzester Zeit wieder zerstört. Uns ist unverständlich, wie CDU, GLB und BfB scheinbar blind hinter diesem Duo herlaufen“, meinen die „Mutbürger“.

Die „Vereinigung der mutigen Bürger“ will sich, wie bereits angekündigt, demnächst politisch betätigen. Der Fokus werde dabei immer nur darauf gerichtet sein, zum Wohle der Bensheimer Bürgerschaft tätig zu werden.

„Dies ohne jegliches Fraktionsdenken und wir werden nur unserem Gewissen verantwortlich sein. Dies ist unsere oberste Maxime“, heißt es weiter. Den Zeitpunkt des Eintretens in die Politik werde man den Bürgern frühzeitig bekanntgeben. red

