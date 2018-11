Mutige Maus mit großem Traum

Bensheim.Ein Traum wird wahr: Nach ein paar waghalsigen Loopings über der Skyline und Freiheitsstatue von New York schafft die mutige Maus das schier Unmögliche und landet mit ihrem selbst konstruierten genialen Flugapparat nach einer abenteuerlichen Non-Stop-Reise über den Ozean sicher auf amerikanischem Boden.

Mit diesem Coup hat der kleine Plagegeist und lästige Vielfraß all den Menschen, die ihr in der Heimat mit einer „alptraumhaften Erfindung und unheimlichen Apparatur“ nach dem Leben trachten, ein Schnippchen geschlagen und ist ihren Verwandten in die Freiheit gefolgt. Die Mausfalle, die schon viele ihrer Artgenossen gemeuchelt oder vertrieben hat, kann ihr nichts mehr anhaben. Sie ist in Sicherheit – vor allem deshalb, weil sie nach Rückschlägen, Pleiten und Pannen nicht aufgegeben und weiter an sich geglaubt hat.

Aufwendiges Bühnenbild

„Etwas so Kleines hatte etwas so Großes vollbracht“, heißt es dann auch folgerichtig am Ende des Theaterstücks „Lindbergh – Die abenteuerliche Geschichte einer fliegenden Maus“, mit dem die Junge Bühne Bochum auf Einladung des Fördervereins Freunde des Parktheaters am Sonntag in Bensheim gastierte. Wegen des aufwendigen, wundervollen und nostalgisch anmutenden Bühnenbildes war man ausnahmsweise von der intimen Theaterbühne in den großen Saal umgezogen. Mit rund 260 kleinen und großen Zuschauern war die Aufführung ausverkauft.

Die Mutmachgeschichte nach dem Bilderbuch von Torben Kuhlmann und in Anlehnung an den Flugpionier Charles Lindbergh, der 1927 als Erster ohne Zwischenstopp von New York nach Paris den Atlantik überquerte, hat Martina van Boxen mit Musik einfühlsam und anspruchsvoll in Szene gesetzt. Für ihre Regiearbeit wurde ihr vor wenigen Tagen der Deutsche Theaterpreis „Der Faust“ in der Kategorie „Regie im Kinder- und Jugendtheater“ verliehen.

Dass das Abenteuer Amerika nicht auf Anhieb klappt und überfall Gefahren lauern, muss auch die Maus erkennen. Im Hafen streunen überall hungrige Katzen umher, die nur auf einen leckeren Mäusebraten warten und Eulen gehören ebenfalls nicht zu den Kostverächtern, was Nagetiere anbelangt. Der Plan, sich als blinder Passagier auf ein Schiff zu schleichen, misslingt. Als das Mäuschen aber zum ersten Mal eine Fledermaus entdeckt, kommt ihr ein Gedankenblitz: Nicht auf dem Wasser naht die Rettung vor der Falle, sondern in der Luft

Aufgeben ist nicht ihr Ding

Ab in die Werkstatt! Etliche Versuche misslingen, die ersten Konstruktionen sind für die Katz. Die Maus landet ziemlich hart auf dem Boden der Tatsachen („Autschi“). Aufgeben ist aber ganz und gar nicht ihr Ding. Sie macht so lange an ihrer Erfindung weiter, probiert aus und bosselt herum, bis ihr das Meisterstück gelingt und das „himmelstürmende Nagetier“ Richtung Amerika flattert.

Für die jüngeren Kinder unter zehn Jahren war es allerdings nicht immer einfach, der Handlung auf der im Halbdunkel gelegenen Bühne durchgehend zu folgen und die Skizzen und technischen Details der Zeichnungen für die verschiedenen Flugobjekte einzuordnen und zu entschlüsseln. Nach gut einer Stunde Spielzeit gab es großen Schlussapplaus für die Darsteller Michael Habelitz, Manuel Loos und Maria Trautmann – und natürlich für Regisseurin Martina van Boxen und die Maus als Hauptdarstellerin.

