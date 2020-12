Nach 42 Jahren füllt Axel Seiberth seinen letzten Wein ab

Bensheim.Flasche um Flasche läuft durch die Abfüllanlage im Weingut der Stadt Bensheim an der Darmstädter Straße. Draußen ist es an diesem Vormittag unschön kalt und trist. Hier drinnen kommen, um ein Bild zu bedienen, die Sonnenstunden des Jahres in die schlanken, langhalsigen Flaschen. Wein aus der Ernte des zurückliegenden Herbstes wird abgefüllt.

Fünf bis sechs Stunden läuft die Maschine an diesem Tag, in 8000 Flaschen fließt in dieser Zeit zunächst ein Rosé, später dann Grauer Burgunder und zum Abschluss ein Kirchberg Riesling, eine trockene Spätlese – „mein Lieblingswein“, kommentiert der Leiter und Pächter des Städtischen Weinguts, Axel Seiberth.

Es ist das letzte Mal, dass er hier mit seinem Team Wein abfüllt, in Summe seien es jährlich rund 100 000 Flaschen gewesen. Zum Jahreswechsel geht Seiberth in den Ruhestand. Der prüfende Blick auf die Flaschen aus der Abfüllanlage sei ohne Wehmut, sagt er. „Wenn man 42 Jahre Wein abfüllt, dann reicht’s“, meint er augenzwinkernd. Nun freue er sich auf das, was kommt. Vor allem will er sich mehr Zeit für seine Hobbys nehmen. Axel Seiberth trainiert Rennpferde und geht auf die Jagd. Und vielleicht, aber das werde die Zeit zeigen, helfe er auch ein oder zwei Winzerkollegen.

Erfahrung im Weinanbau und Weinausbau kann er reichlich einfließen lassen. Der Weinmacher, der seine Wurzeln in der Pfalz hat, ist längst an der Bergstraße daheim, er arbeitet nicht nur hier, er lebt auch hier, war einst Kellermeister im Staatsweingut. Zu Beginn des Jahres 1987 wechselte er in das Städtische Weingut, zunächst war er als dessen Leiter Angestellter der Stadt Bensheim, seit zwanzig Jahren ist er Pächter. Zu Beginn des kommenden Jahres tritt nun mit Michael Jäger ein gleichfalls erfahrener Winzer an seine Stelle.

Und der wird, so die Pläne, das Weingut nicht nur auf der Erfolgsspur halten, sondern – wenn auch nicht gleich, so doch in absehbarer Zeit – dieses an einem neuen Standort in die Zukunft führen. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 04.12.2020