Neuer Kirchenvorsteher

Pfarrer Greifenstein griff diesen Gedanken in der Predigt auf und bezog ihn auch auf die Jugendlichen der neuen Konfirmandengruppe, die an diesem Tag sehr herzlich in der Gemeinde begrüßt wurden. Ebenso freundlich war die Stimmung für Karin Hölzel, einer neuen Mitarbeiterin im Erzieherinnen-Team, den neuen Teamerinnen und Teamern in der Konfirmandenarbeit und für Tobias Schmöker aus Schwanheim, der feierlich in sein Amt als neuer Kirchenvorsteher eingeführt wurde.

„Es geht voran, wir wachsen“, so Greifenstein in seiner Predigt im voll besetzten Gotteshaus. Er verwies auf die spirituelle Energie des Glaubens, die für Wachsen ebenso nötig sei wie Essen und Trinken.

Die Kollekte für die Partnergemeinde in Morogoro in Tansania erbrachte über 300 Euro, eine vom Kindergarten gestaltete Osterkerze wird in dieser Woche mit weiteren Grüßen in die Partnergemeinde geschickt.

Nach dem Gottesdienst spielte der Katholische Kirchenmusikverein Fehlheim zum Frühschoppen neben der Kirche auf. Bei strahlendem Sonnenschein blieben viele Besucher noch eine gute Weile beisammen und wurden von einem Team aus Konfirmanden und Kirchenvorstand bewirtet. In fröhlicher Stimmung verging die Zeit und alle gingen mit einem Lächeln nach Hause. Vom Blitzeinschlag war keine Rede mehr. red

