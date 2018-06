Anzeige

Die KJG bietet den ganzen Tag lang auf dem Kindergartengelände ein buntes Spielprogramm an und lädt um 15 Uhr alle Besucher zu einer Mitmachaktion ein. Beim Schätzspiel können alle ihr Glück versuchen und einen der vielen Preise gewinnen. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt um 15.30 Uhr vor dem Pfarrzentrum.

Ab 16 Uhr beginnen die Aufräumarbeiten und im Anschluss ab 17 Uhr können alle Besucher und Helfer gemeinsam beim WM-Spiel im Pfarrzentrum mitfiebern. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt – ganztägig mit kalten Getränken und ab 12 Uhr mit Leckereien von Grillstand und Salatbüfett sowie Kulinarischem aus Fernost. Ab 13 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen (auch zum Mitnehmen) und der Kindergarten eröffnet sein Eiscafé.

Erlös für soziale Projekte

Wie in jedem Jahr geht die Hälfte des Reinerlöses an den Kindergarten zur Finanzierung besonderer Projekte. Ein Viertel des Erlöses geht an ein soziales Projekt von „Musiker ohne Grenzen“ in Ghana, über das man sich am Pfarrfest näher informieren kann. Der Rest verbleibt in der Gemeinde für Anschaffungen in der Pfarrei.

Durch den Verzehr von Speisen und Getränken, aber gerne auch durch direkte Spenden können die Besucher diese Projekte unterstützen. red

