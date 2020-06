Nach der Corona-Pause läuft Betrieb wieder an

Bensheim.Normalerweise sind es täglich rund 230 Personen, die das Mehrgenerationenhaus in der Bensheimer Klostergasse täglich aufsuchen. Sei es, um den leckeren und preiswerten Mittagstisch im Café Klostergarten zu genießen, eines der vielen offenen Angebote von der Computergruppe bis zum Spielen am Nachmittag zu nutzen oder die Fitness beim Sport in der Turnhalle zu fördern. Dazu kommen die

...