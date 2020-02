Nach der Pause dreht die Oysterband auf

Bensheim.Eigentlich hätte das zweite Konzertset der „Oysterband“ völlig ausgereicht. Denn nach der Pause drehten die sechs Briten so richtig auf und holten das Publikum aus der Lethargie, die sich im ersten Abschnitt zwischenzeitlich breitgemacht hat. Mit traditionellem Folkrock, bestimmt durch Geige, Akkordeon und akustischer Gitarre, lieferten die altgedienten Recken zu später Stunde ein fulminante Show ab, so dass die Zuschauer die Musiker gar nicht mehr ziehen lassen wollen.

„Austern“ in der Schale

Welch ein Unterschied zum trägen Beginn, als sich die „Austern“ noch in ihrer Schale verstecken. Sänger John Jones hat erkennbar mit manchen Tönen zu kämpfen, wird in der Güterhalle einfach nicht richtig warm und verhaut die eine oder andere Passage. Geiger Ian Telfer, wie sein Kompagnon ein Gründungsmitglied der Truppe von 1976, macht sich noch ein wenig rar. Gitarrist Alan Prosser, auch er seit der ersten Stunde dabei, kommt noch nicht richtig zur Geltung.

„By Northern Light“ ist ein gefälliges Stück, wie so oft an diesem Abend steht die Geige im Mittelpunkt. Telfer vermag ihr schwebende, volltönende, getragene, dann auch wieder fetzige Töne zu entlocken, mit denen er beim Konzert ganz klar den Rest seiner Kollegen dominiert. Ohne ihn wäre das alles nichts – oder eine beliebige Folkband aus einem britischen Pub, die nicht lange in Erinnerung bleibt.

Die eingeschworenen Fans sorgen dafür, dass die erste halbe Stunde trotzdem ein Erlebnis wird. Sie sind ein dankbares Publikum, das gerne in die Mitsingaufforderung einstimmt und dabei locker vergessen lässt, dass das Rex zwar gut gefüllt, aber weit weg von ausverkauft ist. Bei „A River Runs“, etwas angerockt gespielt, kann sich Jones freuen, dass er so viel Background-Unterstützung hat. Den Gästen, die die Oysterband schon seit 40 oder mehr Jahren begleiten, ist augenscheinlich egal, wie der Frontmann stimmlich drauf ist – ihnen gefällt’s. Das scheint auch oben auf der Bühne anzukommen, denn langsam wird die Gruppe motivierter und sicherer. Der Schotte Ian Telfer macht ein paar abfällige Bemerkungen über den Brexit und hofft schmunzelnd, dass die Band nächstes Jahr wieder nach Deutschland reingelassen wird.

Den Cellisten Adrian Oxaal, „erst“ seit sieben Jahren dabei, scheint bei seinem Spiel nichts zu beindrucken. Bis er dann aus sich herausgehen darf und ein Solo à la „Apocalyptica“ hinlegt.

Er beteiligt sich am fröhlichen Instrumentlein-wechsel-dich-Spiel, das gerne gepflegt wird. Basser Al Scott greift dann zur Mandoline, während sich Oxaal den Viersaiter schnappt. Oder Scott wird zum Drummer, wenn Dil Davies stattdessen mit der Rahmentrommel vorn am Bühnenrand den Ton angibt.

Was eigentlich in der Oysterband steckt und musikalisch endlich rauswill, zeigt sich langsam, aber sicher vor der Pause. Erst gibt’s mit Mandoline, Akkordeon, Cello und Geige ein paar flotte Folk Tunes, dann packt Prosser bei „20th of April“ die E-Gitarre statt der akustischen Klampfe aus. Und prompt geht die Post ab. Der Song ist wie ein Weckruf. Die Folk-Wohlfühl-Gähn-Melange wird verlassen, jetzt packen die sechs den rockigeren Hammer aus.

Wie ausgewechselt

John Jones kommt nach der Pause wie ausgewechselt wieder. Vielleicht hatte er in der Garderobe die richtige Rachenspülung, auf jeden Fall sitzen jetzt seine Töne und Einsätze. Bei „Native Son“ und dem „Uncommercial Song“ erhöht die Band deutlich die Drehzahl. John Watts von Fischer Z oder Bono von U2 könnten für manche Gesangseinlagen Pate gestanden haben, während es bei der Performance eher die eckige Variante von Joe Cocker ist.

„Here Comes the Flood“ hat mit seinem dominanten akustischen Gitarrentönen was von Styx’ „Boat on the River“. Mal ausgesprochen fetzig, mal wieder ganz dezent, fast A-cappella, eine Prise Folk, gewürzt mit etlichen Rock-Elementen, die das Salz in der Suppe sind: Die Austern haben sich ihrer Schale entledigt, sind jetzt offen, bereit vom Publikum goutiert zu werden.

Das nimmt diese Leckereien mit Begeisterung an. Wenn Jones die Ziehharmonika auspackt, die Mitgrölrefrains anstimmt, dann gibt’s kein Halten mehr. „Everywhere I Go“ findet als Singalong kein Ende. Genauso wenig wie die Zugaberufe. Die große Partys geht weiter, selbst als schon Schluss sein sollte. „Eines noch“, meint Jones scherzhaft resignierend. „Put Out The Lights“ dreht dann wirklich die Lichter auf der Bühne aus. Die Musiker spielen sich zum Ende hin in einen Rausch, der sich ins Auditorium überträgt. Die Zuschauer können nicht genug kriegen von der sympathischen Truppe.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.02.2020