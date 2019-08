Nach der Schule im Wald relaxen

Bensheim.Hausaufgaben erledigt, dann nix wie raus in die Natur. Denn hier können Kinder schnell den Schulstress vergessen und tiefwirkende Erholung finden. Einfach nur auf dem Waldboden liegen und die sich im Wind wiegenden Bäume beobachten, aus Ästen eine Hütte bauen, am Lagerfeuer Pizza backen, im Regen durch Pfützen hüpfen. Kräutersalbe gegen Mückenstiche herstellen, dem Dachs dicht auf der Spur sein, in Seilkonstruktionen zwischen Bäumen klettern oder den Herbst in einer Fotografie einfangen.

Das können Kinder in der Naturwirkstatt. Und ganz nebenbei finden die Kinder durch das Wirken der Natur zur inneren Ruhe zurück.

Es gibt eine Donnerstags- und zwei Freitagsgruppen. Informationen und Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 06251/610795 oder unter bodenbender@foni.net möglich. red

